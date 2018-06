Wien (dpa) - Gut einen Monat vor Ende der Verhandlungsfrist sind die Atomverhandlungen der UN-Vetomächte und Deutschlands mit dem Iran in die fünfte Runde gestartet. Am Mittag sollten die Delegationsleiter - die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif - in Wien zusammentreffen. Am Nachmittag trifft Sarif sich mit Ashton und dem stellvertretenden US-Außenminister William Burns. Burns ist zum ersten Mal bei den Gesprächen in der österreichischen Hauptstadt dabei.

