Kiew (dpa) - Eskalation im Gasstreit: Russland hat seine Lieferungen an die Ukraine gestoppt. Der Staatskonzern Gazprom kündigte an, künftig nur noch gegen Vorkasse zu liefern, weil die Ukraine ihre Rechnungen nicht bezahle. Damit erhöht Russland den Druck auf den Nachbarn und schürt auch in der EU Sorgen vor Engpässen, denn die Ukraine ist das wichtigste Transitland. Moskau versicherte, die vereinbarten Gaslieferungen in die EU seien nicht betroffen, wenn die Ukraine nichts vom Transitgas für den Eigengebrauch abzweige.

