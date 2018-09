Kiew (dpa) - Russland hat seine Gaslieferungen an die Ukraine nach Angaben der früheren Sowjetrepublik eingestellt. Das teilte der Chef des ukrainischen Energieversorgers Naftogaz, Andrej Kobolew, in Kiew mit. Russland liefert nach eigenen Angaben in die Ex-Sowjetrepublik nur noch Gas für den Transit nach Europa. Naftogaz versicherte, man werde den Transportverpflichtungen in die EU nachkommen. Die Ukraine sei in der Lage, noch bis Dezember ohne russisches Gas auszukommen. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte mitgeteilt, der Ukraine wegen Milliardenschulden nur noch gegen Vorkasse Gas zu liefern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.