Bengasi (AFP) In der ostlibyschen Stadt Bengasi sind am Sonntag bei Kämpfen zwischen bewaffneten Islamisten und Einheiten des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar mindestens acht Menschen getötet worden. 15 Menschen wurden verletzt, teilten Ärzte und Armeevertreter mit. Haftars Soldaten griffen am Sonntagmorgen das Viertel Sidi Fradsch an, das als Hochburg islamistischer Gruppen wie der Ansar-al-Scharia-Miliz gilt. Beide Seiten lieferten sich heftige Gefechte.

