Jerusalem (AFP) Israelische Soldaten haben am Montag in einem Flüchtlingscamp im Westjordanland einen 19-jährigen Palästinenser erschossen. Der junge Mann sei bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee im Lager Dschelasun nahe Ramallah getötet worden, erklärten palästinensische Ärzte und Sicherheitsvertreter. Die israelischen Streitkräfte nahm mehrere Insassen des Lagers fest. Hintergrund des Einsatzes war die großangelegte Suche nach drei am Donnerstag im Westjordanland entführten Jugendlichen. Das Militär lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

