Maiduguri (AFP) Bei einem Angriff von Kämpfern der Islamistengruppe Boko Haram auf einen Markt in Nigeria sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Nach Augenzeugenberichten vom Montag stürmten mindestens 20 bewaffnete Kämpfer am Sonntagabend einen Markt im Dorf Daku im Norden des Landes, schossen in die Menge und warfen Brandbomben. Dutzende Gebäude gingen in Flammen auf.

