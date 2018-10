Lissabon (AFP) Die Eltern der seit mehr als sieben Jahren verschwundenen Britin Maddie McCann haben am Montag verärgert auf die portugiesische Justiz reagiert, die zum wiederholten Mal die Abschlussplädoyers im Verleumdungsprozess gegen einen portugiesischen Polizisten verschoben hat. "Der Prozess dauert nun schon fünf Jahre, und wir wollen endlich Gerechtigkeit für Madeleine", sagte Maddies Vater Gerry McCann am Montag in Lissabon. "Wir sind verärgert über diese erneute Vertagung der Verhandlung auf Antrag von (dem Polizisten Gonçalo) Amaral. Das ist das vierte Mal, dass das passiert."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.