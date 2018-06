's-Hertogenbosch (SID) - Tennisprofi Benjamin Becker ist beim Rasenturnier im niederländischen 's-Hertogenbosch überraschend ins Achtelfinale eingezogen. Der 33-Jährige aus Orscholz besiegte den an Position vier gesetzten Spanier Marcel Granollers mit 4:6, 6:3, 6:4. In der nächsten Runde trifft Becker auf Dudi Sela aus Israel.

Becker verhinderte damit das zweite Erstrunden-Aus innerhalb von wenigen Tagen. Am vergangenen Dienstag war er bei den Gerry Weber Open in Halle/Westfalen am Franzosen Gael Monfils gescheitert.

Beim mit 650.000 Euro dotierten Turnier in 's-Hertogenbosch greift am Dienstag auch Jan-Lennard Struff ins Geschehen ein. Der 24-Jährige aus Warstein trifft auf den Tschechen Lukas Rosol.