Alutgama (AFP) Im Süden Sri Lankas sind bei Angriffen radikaler Buddhisten auf die örtliche muslimische Bevölkerung drei Menschen getötet worden. Mindestens 78 weitere Menschen seien in den Küstenorten Alutgama und Beruwala bei den Unruhen in der Nacht zu Montag schwer verletzt worden, sagte Justizminister Rauf Hakeem, der die muslimische Minderheit im Kabinett vertritt, bei einem Besuch vor Ort. Die Polizei verhängte eine Ausgangssperre, nachdem eine buddhistische Menge in Alutgama mehrere Häuser von Muslimen zerstörte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.