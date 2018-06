Kiew (AFP) Russland hat nach Angaben aus Kiew seine Gaslieferungen an die Ukraine eingestellt. Die ukrainische Regierung sei darüber informiert worden, dass die Gaslieferungen "auf Null" heruntergefahren worden seien, sagte der ukrainische Energieminister Juri Prodan am Montag in einer Kabinettssitzung, nachdem die letzte Verhandlungsrunde im Gasstreit gescheitert war. Es werde nur noch das Gas geliefert, das über die Ukraine in europäische Länder geleitet werde. Die Ukraine werde einen "verlässlichen Gastransit in europäische Länder sicherstellen", fügte Prodan hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.