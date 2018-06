Genf (AFP) UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay hat am Montag die "kaltblütige" Hinrichtung hunderter irakischer Soldaten und Zivilisten durch die Dschihadisten verurteilt. Aus von mehreren Quellen bestätigten Berichten scheine hervorzugehen, dass in den vergangenen fünf Tagen hunderte Nichtkämpfer exekutiert worden seien, erklärte Pillay in Genf. Unter den Opfern seien offenbar gefangen genommene Soldaten und solche, die sich ergeben hätten. Bei den Hinrichtungen im Gebiet von Tikrit handele es sich "sehr wahrscheinlich" um Kriegsverbrechen.

