München (AFP) In der Bieterschlacht um den französischen Industriekonzern Alstom haben Siemens und Mitsubishi gemeinsam ein Angebot für die Energiesparte des Unternehmens vorgelegt. Siemens wolle für 3,9 Milliarden Euro das Gasgeschäft von Alstom übernehmen; Mitsubishi wiederum wolle drei Joint Ventures mit Alstom bilden und dafür 3,1 Milliarden Euro einbringen, teilten die beiden Kaufinteressenten am Montagabend mit. Mitsubishi will darüber hinaus mit bis zu zehn Prozent bei Alstom als Aktionär einsteigen.

