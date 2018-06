New York (AFP) Die französisch-amerikanische Künstlerin Isabelle Collin Dufresne, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Ultra Violet, ist tot. Die einstige Muse des Pop Art-Künstlers Andy Warhol starb am Samstag im Alter von 78 Jahren in New York an Krebs, wie die "New York Times" unter Berufung auf eine Cousine berichtete. Collin Dufresne kam als Jugendliche nach New York, wo sie 1963 Warhol kennenlernte und zu einem der Stars seines legendären Studios "The Factory" wurde.

