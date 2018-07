New York (AFP) Wegen Problemen mit den Zündschlössern ruft der US-Autobauer General Motors weitere 3,2 Millionen Autos zurück. Zusätzlich werden wegen anderer Probleme knapp 166.000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurückgerufen, wie GM am Montag mitteilte. Die verschiedenen Rückrufaktionen im laufenden Quartal würden das Unternehmen insgesamt 700 Millionen Dollar (516 Millionen Euro) kosten, hieß es.

