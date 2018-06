Washington (AFP) Angesichts des Dschihadisten-Vormarsches im Irak haben die USA ein weiteres Kriegsschiff in die Region verlegt. Nach Angaben des Pentagon erreichte das Transportschiff "USS Mesa Verde" am Montag den Persischen Golf. An Bord sind demnach 550 Marineinfanteristen sowie mehrere Spezialflugzeuge vom Typ Osprey, die mit ihren Rotoren wie ein Helikopter starten und landen können. Die Einheiten könnten beim Schutz und der Evakuierung von US-Einrichtungen im Irak zum Einsatz kommen.

