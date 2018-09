Washington (AFP) Angesichts des Vormarschs der Dschihadisten im Irak ziehen die USA einen Teil ihres Botschaftspersonals aus Bagdad ab. Die Mitarbeiter würden für eine begrenzte Zeit in die US-Konsulate in Basra und Arbil sowie in die jordanische Hauptstadt Amman versetzt, teilte das US-Außenministerium am Sonntag mit. Um wie viele Mitarbeiter es sich handelt, blieb zunächst offen.

