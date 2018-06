Wien (AFP) Ein US-Regierungsvertreter hat bestätigt, dass es am Rande der Atomverhandlungen in Wien Gespräche mit dem Iran über den Konflikt im Nachbarland Irak geben könnte. "Es kann sein, dass es am Rande einige Unterredungen geben wird", sagte er am Montag in der österreichischen Hauptstadt. Im Mittelpunkt stünden aber weiterhin die Verhandlungen über das umstrittene iranische Atomprogramm, bekräftigte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.