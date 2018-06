Washington (AFP) Zum Auftakt einer zweitägigen Konferenz zum Schutz der Ozeane hat US-Außenminister John Kerry eine internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Überfischung, Verschmutzung und die Folgen des Klimawandels gefordert. "Als Menschen teilen wir nichts so sehr wie die Ozeane, die fast drei Viertel unseres Planeten bedecken", sagte Kerry am Montag in Washington. "Und jeder von uns teilt die Verantwortung, sie zu schützen."

