Washington (AFP) Die USA sind nach den Worten von Außenminister John Kerry in der Irak-Krise grundsätzlich offen für eine Zusammenarbeit mit dem einstigen Erzfeind Iran. "Ich würde nichts ausschließen, was konstruktiv sein könnte", sagte Kerry in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenseite "Yahoo News" auf die Frage, ob er sich auch eine militärische Kooperation mit Teheran vorstellen könne. Die Isil-Rebellen eroberten unterdessen Teile der nordirakischen Stadt Tal Afar.

