Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist zu einem viertägigen Antrittsbesuch in die USA aufgebrochen. In New York wird sie mit hochrangigen Vertretern der Vereinten Nationen unter anderem über internationale Militäreinsätze zur Krisenbewältigung sprechen. In Washington trifft von der Leyen US-Verteidigungsminister Chuck Hagel. Mit ihm will sie auch über die Vorbereitung des Nato-Gipfels sprechen, bei dem die Konsequenzen für das transatlantische Bündnis aus der Ukraine-Krise im Mittelpunkt stehen werden. Weitere Themen: Die Irak-Krise und der Afghanistan-Einsatz.

