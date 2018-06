Kairo (AFP) In Ägypten ist am Dienstag die neue Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi vereidigt worden. Ministerpräsident Ibrahim Mahlab und die 34 Minister des Kabinetts legten in der Hauptstadt bei einer live im Fernsehen übertragenen Zeremonie ihren Amtseid ab. Neben Mahlab, der nach dem Sturz von Präsident Mohammed Mursi ab Februar bereits die Übergangsregierung geführt hatte, behielten auch die meisten Minister ihre Ämter. 13 Kabinettsposten wurden jedoch neu besetzt.

