Kabul (AFP) Die afghanische Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Taliban-Kämpfer getötet, die elf älteren Männern die mit der Tinte der Präsidentenwahl markierten Finger abgeschnitten haben sollen. Wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte, wurden die Taliban am Vortag bei einer Polizeiaktion in der westlichen Provinz Herat getötet. "Die beiden Männer wurden beschuldigt, die tintegefärbten Finger von elf Wählern abgeschnitten zu haben."

