Sydney (AFP) Die Angehörigen von Flüchtlingen, die im Dezember 2010 bei einem Schiffsunglück vor der Weihnachtsinsel ums Leben gekommen waren, verklagen die australische Regierung. Der Menschenrechtsanwalt George Newhouse erklärte am Dienstag, er habe im Namen von acht Opferfamilien beim Obersten Gericht des Bundesstaates New South Wales Klage eingereicht. Die Behörden hätten "gewusst oder hätten wissen müssen", dass damals "ungeschützte Männer, Frauen und Kinder in einem Sturm auf hoher See waren". Dennoch hätten sie nur "unzureichende Schritte" unternommen, um den Menschen zu helfen.

