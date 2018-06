Oldenburg (SID) - Die EWE Baskets Oldenburg aus der Basketball-Bundesliga können auch künftig mit Rickey Paulding planen. Der Amerikaner unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2015/16. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Paulding (31) holte mit den Baskets 2009 den Titel und schied in der laufenden Saison in der Play-off-Halbfinalserie gegen Bayern München aus (2:3).

"Rickey verkörpert das Herz dieses Klubs auf dem Spielfeld und abseits des Parketts", sagte Trainer Sebastian Machowski: "Auf ihn ist immer Verlass, er gibt uneingeschränkt alles für das Team und ist in allen Belangen ein absolutes Vorbild." Paulding spielt seit 2007 in Oldenburg.