Sofia (AFP) In Bulgarien soll es im Herbst vorgezogene Neuwahlen geben. Die größten im Parlament vertretenen Parteien hätten sich darauf geeinigt, dass zwischen Ende September und Mitte Oktober neu gewählt werde, teilte Präsident Rosen Plewneljew am Dienstag mit. Die Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Plamen Orescharski steht am Rande des Zusammenbruchs, nachdem sie vor zwei Wochen die Unterstützung der MRF-Partei der türkischen Minderheit verloren hatte. Auch die Sozialisten als wichtigste Unterstützer hatten daraufhin den Rücktritt des Regierungschefs gefordert.

