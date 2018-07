Hamburg (AFP) Das private Sofa ist einer Umfrage für das Magazin "Stern" zufolge für die Deutschen der mit Abstand beliebteste Platz zum Fußballgucken: 65 Prozent der Bundesbürger verfolgten die Direktübertragungen von der WM in Brasilien zu Hause oder bei Freunden, ergab die am Dienstag in Hamburg veröffentlichte Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.