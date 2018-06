Paris (AFP) Der Automarkt in Europa zieht weiter an, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Die Autoverkäufe stiegen im Mai um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und legten damit den neunten Monat in Folge zu, wie der Verband der europäischen Autobauer ACEA am Dienstag mitteilte. In den 28 Ländern der Europäischen Union seien im vergangenen Monat 1,09 Millionen Neuwagen verkauft worden. Damit bleibe der Absatz aber auf schwachem Niveau, hieß es in einer Mitteilung des Verbands.

