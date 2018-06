Paris (AFP) Siemens und Mitsubishi sind voll in die Bieterschlacht um die französische Industriegruppe Alstom eingestiegen: In Paris warben die Konzernchefs Joe Kaeser und Shunichi Miyanaga am Dienstag offensiv für ihr Kaufangebot. Kaeser betonte nach einem Treffen mit Frankreichs Staatschef François Hollande, die Offerte sei dem Angebot des US-Konkurrenten General Electric (GE) "überlegen". Er stellte zudem 1000 neue Ausbildungsplätze in Aussicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.