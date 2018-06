Karlsruhe (AFP) Fast 31 Jahre nach dem Mord an dem nach Deutschland ausgewanderten kroatischen Schriftsteller Stjepan Durekovic hat die Generalbundesanwaltschaft Anklage gegen einen Funktionär des früheren jugoslawischen Sicherheitsdienstes SDB erhoben. Das teilte die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mit. Der heute 69-jährige Josip P. soll den Mord 1983 im bayerischen Wolfratshausen mit organisiert haben.

