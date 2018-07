Kopenhagen (AFP) Die geplante Zusammenarbeit von drei großen Containerschiff-Reedereien ist am Widerstand Chinas gescheitert. Die weltgrößte Reederei Maersk Line teilte am Dienstag in Kopenhagen mit, das chinesische Handelsministerium habe dem geplanten Netzwerk nicht zugestimmt. Daher hätten Maersk Line sowie die italienisch-schweizerische MSC und die französische CMA CGM beschlossen, die Vorbereitungen für die Zusammenarbeit zu beenden. "Das P3-Netzwerk wird es nicht geben", zeigte sich Maersk Line enttäuscht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.