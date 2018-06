Bremen (AFP) Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, islamistischen Kämpfern die Rückkehr aus dem syrischen Bürgerkrieg zu verweigern. "Gelingt es uns nicht, bei Ausreisewilligen rechtzeitig die Pässe einzuziehen, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass diese Leute nicht wieder nach Deutschland einreisen und zu einer lebensbedrohlichen Gefahr für alle anderen werden", erklärte Mäurer am Dienstag in der Hansestadt. In Frage komme etwa eine Ausweisung. Das Aufenthaltsrecht könne bei zu langer Abwesenheit auch erlöschen.

