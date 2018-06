Berlin (AFP) Um auch an sonnenarmen und windstillen Tagen in Deutschland die Energieversorgung zu sichern, fordert der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) eine Bezahlung für das vorsorgliche Bereithalten von Strom. Es müsse ein Entgelt für die Bereitstellung von gesicherter Leistung eingeführt werden, heißt es in einem Hintergrundpapier des Verbands zu einem von ihm in Auftrag gegebenen Gutachten, das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Ein sogenannter Leistungsmarkt könnte ein "zweiter Marktplatz am Energiemarkt" sein - als Ergänzung zum bisherigen Strommarkt, auf dem nur die gelieferte Menge vergütet wird, nicht aber eine vorgehaltene Leistung.

