Karlsruhe (AFP) Schuldlos in einen Unfall verwickelte Radfahrer tragen an eigenen Verletzungen auch dann keine Mitschuld, wenn sie ohne Helm gefahren sind. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag in Karlsruhe. Das Tragen eines Schutzhelms sei weder vorgeschrieben noch üblich, erklärte der BGH zur Begründung (Az: VI ZR 281/13). Der Fahrradclub ADFC begrüßte das Urteil, die Versicherungswirtschaft forderte eine bessere Aufklärung über die Schutzwirkung des Helms.

