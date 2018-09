Luxemburg (AFP) Im Streit um eine vorgezogene Abschaffung der Milchquoten haben die Landwirtschaftsminister der EU-Staaten keine Einigung erzielt. "Leider gehen die Meinungen in der Frage weit auseinander", sagte EU-Landwirtschaftskommissar Dacian Ciolos nach einem Ministertreffen in Luxemburg am Montagabend.

