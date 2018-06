Mannheim (AFP) Finanzexperten blicken mit zunehmender Zurückhaltung auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Der monatlich vom Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index für die Konjunkturerwartungen in der Bundesrepublik sank im Juni gegenüber dem Vormonat um 3,3 Punkte auf noch 29,8 Zähler, wie das ZEW am Dienstag mitteilte. Es ist der sechste Rückgang in Folge. Mit der aktuellen Lage der Unternehmen in Deutschland sind die Befragten hingegen sehr zufrieden. Der Index für die konjunkturelle Lage stieg laut ZEW im Juni um 5,6 Punkte auf nun 67,7 Zähler.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.