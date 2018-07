München (AFP) Die Münchner "Abendzeitung" ("AZ") ist gerettet. Die Mediengruppe "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" führt das Blatt vom 1. Juli an als Tageszeitung zusammen mit einem umfassenden Online-Angebot weiter, wie der Insolvenzverwalter Axel Bierbach am Dienstag in München mitteilte. Der Gläubigerausschuss stimmte demnach am Dienstag Bierbachs Vorschlag zu, das Angebot der niederbayerischen Mediengruppe anzunehmen. Über die wirtschaftlichen Konditionen der Vereinbarungen wurde Stillschweigen vereinbart.

