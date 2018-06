Berlin (AFP) Rückenleiden verursachen bei den Arbeitnehmern in Deutschland jährlich rund 40 Millionen Kranktage. Damit geht fast jeder zehnte Fehltag auf Kreuzbeschwerden zurück, wie der am Dienstag in Berlin veröffentlichte Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt. Problematisch sind neben der Vielzahl der Betroffenen vor allem die sehr langen Ausfallzeiten. Im Schnitt war jede Erwerbsperson wegen Rückenleiden 17,5 Tage krank geschrieben. Eine Operation ist laut TK dennoch in vielen Fällen unnötig.

