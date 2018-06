Hamburg (AFP) Staatliche deutsche Banken betreiben einem Bericht zufolge eine Vielzahl von Tochtergesellschaften in Steueroasen. Die Konzern-Töchter der staatlichen Institute befänden sich etwa auf den Bermudas, den Cayman Islands, auf Jersey, in Luxemburg, in Irland oder dem US-Bundesstaat Delaware, berichtete am Dienstag die Zeitschrift "Capital" laut Vorabmeldung. Allein die Landesbanken LBBW, Bayern LB, Helaba und HSH Nordbank hätten in ihren letzten Geschäftsberichten knapp 100 derartige Tochterunternehmen oder Beteiligungen aufgezählt. Hinzu kämen in Delaware fünf Untergesellschaften der staatlichen Bad Bank FSM Wertmanagement, die die Altlasten der während der Finanzkrise verstaatlichten Hypo Real Estate abwickelt.

