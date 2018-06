Paris (AFP) Frankreichs Rechnungshof hat Zweifel an dem 50 Milliarden Euro schweren Sparpaket der sozialistischen Regierung angemeldet. Vorgesehene Einsparungen in Höhe von 30 Milliarden Euro seien "wenig dokumentiert" oder gar "unsicher", erklärte der Rechnungshof am Dienstag in Paris. So sollten Milliardeneinsparungen von Verwaltungen erbracht werden, über deren Ausgaben die Regierung keine Kontrolle habe. Der Rechnungshof verwies insbesondere auf die elf Milliarden Euro, die bis 2017 von den Gebietskörperschaften eingespart werden sollen.

