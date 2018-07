Paris (AFP) Einer der Wahlkampfmanager des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy ist in der Finanzaffäre um falsche Abrechnungen beim Präsidentschaftswahlkampf 2012 in Polizeigewahrsam genommen worden. Jérôme Lavrilleux befinde sich im Zuge von Vorermittlungen der Pariser Staatsanwaltschaft in Gewahrsam, hieß es am Dienstag aus Justizkreisen.

