Paris (AFP) Gegen das Verbot von Pestiziden in öffentlichen Grünanlagen in Frankreich hat ein französischer Unternehmerverband am Dienstag bei der EU-Kommission Beschwerde eingelegt. Das bereits beschlossene Gesetz, das den Einsatz von Pestiziden in öffentlichen Grünanlagen ab 2020 und in Privatgärten im Grundsatz ab 2022 untersagt, sehe unverhältnismäßige Strafen vor, gab der Präsident des Unternehmerverbands zum Schutz von Gärten und öffentlichen Anlagen (UPJ), Jacques My, am Dienstag in Paris unter anderem zur Begründung an. Durch das Gesetz seien 6000 Stellen in der Branche bedroht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.