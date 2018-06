Frankfurt/Main (SID) - Die Zeit für eine Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga ist immer noch nicht reif. Die Zweitliga-Unparteiische Bibiana Steinhaus (Hannover) wird nicht in die Eliteklasse aufrücken, stattdessen steigt Sascha Stegemann (Niederkassel) auf. Der 29-Jährige wird in der kommenden Saison zum 23. Spitzen-Referee. In der 2. Liga werden 19 Schiedsrichter zum Einsatz kommen.

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stimmte auf seiner Sitzung in Brasilien einer entsprechenden Entscheidung seiner Schiedsrichterkommission zu.

"Sascha Stegemann hat nach seinem Aufstieg sofort in der 2. Bundesliga Fuß gefasst und vom ersten Spiel an mit seinen Spielleitungen hohe Maßstäbe gesetzt", sagte Schiedsrichter-Boss Herbert Fandel über den Diplom-Verwaltungswirt: "Er ist ein klarer und mutiger Spielleiter, der das Team in der Bundesliga bereichern wird."

Mit dem Aufstieg Stegemanns geht ein personeller Umbruch einher. "Wenn wir in der Bundesliga vorübergehend auf 23 Schiedsrichter erhöhen, dann berücksichtigen wir dabei die altersbedingte Fluktuation in den nächsten drei Jahren. Da werden insgesamt neun Unparteiische aus der Bundesliga ausscheiden", äußerte Abteilungsleiter Lutz Michael Fröhlich: "Trotz des Umbruchs wollen wir möglichst Kontinuität erhalten. Daher starten wir schon in diesem Jahr mit der Integration von jungen Schiedsrichtern in die Bundesliga."

In die 2. Liga werden deshalb die Nachwuchskräfte Arne Aarnink, Timo Gerach und Sven Jablonski aufgenommen. Die drei Unparteiischen waren bisher in der 3. Liga im Einsatz.