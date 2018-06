London (AFP) Der wahrscheinlichste Absturzort des Anfang März verschwundenen Flugzeugs der Malaysia Airlines ist nach Angaben eines britischen Satellitenbetreibers bisher nicht untersucht worden. Experten der Firma Inmarsat sagten am Dienstag dem britischen Rundfunksender BBC, laut ihren Berechnungen liege der wahrscheinlichste Absturzort im südlichen Indischen Ozean in einem Gebiet, das bisher nicht abgesucht wurde. Flug MH370 war am 8. März auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Insassen an Bord spurlos von den Radarschirmen verschwunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.