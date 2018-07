Köln (SID) - Der frühere Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar hat Bundestrainer Martin Heuberger nach der verpassten Qualifikation zur WM 2015 in Katar zum Rücktritt aufgefordert. "Wenn ein Bundestrainer bei drei von vier großen Turnieren an der Qualifikation scheitert, muss er selbst Konsequenzen ziehen. Heuberger muss zurücktreten oder zumindest sein Amt zur Verfügung stellen. Das ist in einer Leistungsgesellschaft einfach angebracht", sagte der 41-Jährige bei Sport1.

TV-Experte Kretschmar brachte zudem einen alten Kollegen für die mögliche Nachfolge von Heuberger ins Gespräch. "In der Kombination mit Markus Baur oder Christian Schwarzer halte ich Martin Schwalb für die ideale Lösung. Er ist verfügbar und kann alles, was ein Nationaltrainer können muss", sagte Kretschmar über den Trainer des HSV Hamburg: "Er hat zudem ein hohes Know-how, die nötige Souveränität und ist von den Spielern akzeptiert."

Das DHB-Team hatte am Samstag in Magdeburg das Rückspiel in den WM-Play-offs gegen Polen verloren und damit unter Heubergers Führung nach Olympia 2012 und der EM zu Jahresbeginn in Dänemark das dritte Großereignis verpasst. Die Führung des Deutschen Handballbundes (DHB) will am Mittwoch über eine mögliche Trennung von Heuberger entscheiden.