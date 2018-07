Shimla (AFP) Bei einem Busunfall in Indien sind am Dienstag mindestens elf Touristen getötet und etwa 40 weitere verletzt worden. Der Bus sei im Himalaya von einer Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt, teilte die Polizei mit. Alle elf Toten seien Touristen, es müsse mit weiteren Todesopfern gerechnet werden, sagte ein ranghoher Polizist.

