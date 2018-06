Bagdad (AFP) Die Regierung in Bagdad hat Saudi-Arabien vorgeworfen, die sunnitschen Dschihadisten im Irak zu unterstützen. Die Regierung in Riad finanziere die Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis), die in der vergangenen Woche weite Gebiete im Nordirak erobert hatten, erklärte am Dienstag Regierungschef Nuri al-Maliki in Bagdad. Damit sei Saudi-Arabien auch für die von Isis-Kämpfern begangenen Gräueltaten verantwortlich.

