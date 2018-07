London (AFP) Trotz der anhaltenden Unruhen in weiten Teilen des Iraks will die autonome kurdische Region im Nordirak ihre Erdölexporte deutlich ausweiten. Von aktuell 125.000 Barrel pro Tag könnte die Region die Exportmenge bis Jahresende auf bis zu 400.000 Barrel pro Tag erhöhen, sagte der kurdische Rohstoff-Minister Ashti Hawrami bei einer Konferenz am Dienstag in London. Möglicherweise schon bis Juli sei die Region in der Lage, die Mengen zu verdoppeln, zumindest aber auf 200.000 Barrel pro Tag zu steigern, sagte Hawrami.

