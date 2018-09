London (AFP) Der Regierungschef der Kurdengebiete im Irak, Neschirwan Barsani, hat eine politische Lösung für die Krise in dem Land angemahnt. Es sei "fast unmöglich", zu der Situation zurückzukehren, bevor weite Teile des Nordens durch die Extremistengruppe Isis erobert worden seien, sagte Barsani am Dienstag dem britischen Rundfunksender BBC. In der vergangenen Woche hatte die sunnitische Extremistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis) die zweitgrößte Stadt Mossul, große Teile der Provinz Ninive, Tikrit und weitere Gebiete der Provinzen Salaheddin, Dijala und Kirkuk eingenommen.

