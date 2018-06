Wien (dpa) – Der Iran hat Verhandlungen in Wien mit den USA über die Krise im Irak bestätigt. "Ja, wir haben auch die Brutalitäten der Isis im Irak besprochen", sagte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif iranischen Medien. Am Rande der Atomverhandlungen in Wien hatte Sarif gestern den amerikanischen Vizeaußenminister William Burns getroffen. Teheran hatte mehrmals beteuert, bei den Gesprächen mit Burns gehe es nur um das iranische Atomprogramm. Dann kam die Irak-Krise aber doch noch auf die Agenda.

