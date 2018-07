Gaza-Stadt (dpa) - Die israelische Luftwaffe hat als Reaktion auf Beschuss aus dem Gazastreifen Angriffe in dem Gebiet am Mittelmeer geflogen. Ziele seien unter anderem zwei Waffenlager gewesen, teilte ein Armeesprecher mit. Nach Angaben von Vertretern der Sicherheitsbehörden im Gazastreifen wurden auch zwei Übungsgelände der radikalislamischen Hamas bombardiert. Berichte über Verletzte gab es bislang nicht. Die Lage in der Region ist derzeit äußerst angespannt. Grund ist das Verschwinden dreier israelischer Jugendlicher im Westjordanland.

